وضع حجر أساس القرية اليابانية في ايمن الموصل بواقع 420 وحدة سكنية و16 برجاً

شفق نيوز/ وضع محافظ نينوى عبد القادر الدخيل والسفير الياباني في العراق فوتوشي ماتسوموتو حجر الأساس لإنشاء القرية اليابانية في ايمن الموصل ضمن مشروع الدعم الطارئ للعائدين في محافظة نينوى.

وقال الدخيل لوكالة شفق نيوز "يشرفنا استقبال السفير الياباني في نينوى اليوم، هذا اللقاء يعكس أهمية التعاون بين نينوى واليابان في جهود إعادة الإعمار في الموصل. الدعم الياباني يلعب دورًا حيويًا في تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات. نتطلع إلى شراكات مستقبلية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار لمحافظتنا".

وأضاف الدخيل "تم اليوم وضع حجر الأساس للقرية اليابانية في منطقة رجم حديد بايمن الموصل رفقة السفير الياباني وبواقع (420) وحدةً سكنيةً و (16) برجاً وعلى مساحة 94 ألف م2".

مبينا ان المشروع "بالشراكة مابين الحكومة اليابانية الممولة للمشروع والحكومة المحلية في نينوى التي ستوفر البنى التحتية والخدمات"، مشيراً الى ان "المشروع يتضمن ايضا مدارس وملاعب ومتنزهات الى جانب الوحدات السكنية".