وضع "الدرع الأزرق" لحماية آثار العراق ومواقع تاريخية من النزاعات

شفق نيوز- صلاح الدين/ المثنى

أعلنت مفتشية آثار محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، تنفيذ حملة لوضع علامة "الدرع الأزرق" على عدد من المواقع الأثرية، ضمن إجراءات متواصلة تهدف إلى حماية الإرث الحضاري العراقي في أوقات الأزمات والنزاعات.

وذكرت المفتشية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحملة جاءت استناداً إلى توجيهات رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث علي عبيد شلغم، وفي إطار الجهود الوطنية الرامية إلى صون الممتلكات الثقافية وفق المعايير الدولية المعتمدة.

وأضافت، أن الحملة شملت عدداً من المواقع الأثرية البارزة، من بينها مدينة سامراء الأثرية، التي تُعد من أهم مواقع التراث العالمي، لما تضمّه من معالم تاريخية تمثل حقباً مهمة من الحضارة الإسلامية.

وأوضحت، أن وضع علامة "الدرع الأزرق" يهدف إلى تعزيز حماية هذه المواقع خلال النزاعات والطوارئ، من خلال تعريفها كمواقع ثقافية محمية بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية، بما يسهم في تقليل مخاطر الاستهداف أو الأضرار التي قد تلحق بها.

وقال الخبير في الآثار العراقية، عمر السامرائي، لوكالة شفق نيوز، إن "اعتماد علامة الدرع الأزرق يُعد خطوة مهمة في إطار حماية الإرث الحضاري، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي شهدها العراق خلال السنوات الماضية"، مبيناً أن "هذه العلامة معترف بها دولياً وتمنح المواقع الأثرية نوعاً من الحماية القانونية خلال النزاعات".

وأضاف السامرائي، أن "تطبيق هذه الإجراءات يعكس التزام العراق بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي، ويعزز من فرص الحفاظ على المواقع الأثرية من التخريب أو الاستهداف"، مؤكداً أهمية "نشر الوعي المجتمعي للحفاظ على هذه المواقع باعتبارها جزءاً من الهوية الوطنية".

وأكدت الهيئة العامة للآثار والتراث، أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية متكاملة لتعزيز الوعي بأهمية حماية التراث الثقافي، إلى جانب ترسيخ التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمعية لضمان استدامة هذه المواقع وصونها للأجيال القادمة.

وشددت على التزامها بمواصلة تنفيذ البرامج والإجراءات الكفيلة بحماية المواقع الأثرية في مختلف محافظات العراق، بما يسهم في الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز مكانة العراق الحضارية على المستوى الدولي.

وفي المثنى، أعلن مفتش آثار المحافظة، سلوان عدنان الأحمر، المباشرة بوضع علامة الدرع الأزرق في موقع الوركاء الأثري (أوروك) أحد أبرز مواقع التراث الإنساني على مستوى العالم.

وأوضح الأحمر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الهيئة لحماية المواقع الأثرية ذات الأهمية الاستثنائية مشيراً إلى أن رمز ( الدرع الأزرق) يُعتمد دولياً للدلالة على المواقع التي تستوجب الحماية أثناء توتر الاوضاع ونشوب الازمات استناداً إلى اتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية

وبين أن اختيار موقع الوركاء لهذه المبادرة يعكس مكانته التاريخية والحضارية كونه يمثل أحد أقدم مراكز الحضارة الإنسانية ومهد الكتابة في بلاد الرافدين ما يستدعي مضاعفة الجهود للحفاظ عليه وصونه من أي تهديد محتمل.

وأكد مفتش آثار المثنى، أن الهيئة العامة للآثار والتراث ماضية في تنفيذ خططها الرامية إلى تعزيز حماية الإرث الحضاري في المحافظة بما ينسجم مع المعايير الدولية وبما يضمن الحفاظ على هوية العراق الثقافية للأجيال القادمة.