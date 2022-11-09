وضعت خطة عمل مشتركة.. التربية النيابية: سنرفع تخصيصات الوزارة الى 10 اضعاف

شفق نيوز/ أعلنت لجنة التربية النيابية، اليوم الأربعاء، ضرورة رفع التخصيصات المالية لوزارة التربية الى (10%) للنهوض بواقعها الحالي، فيما لفتت الى وضع خطة عمل مشتركة لإحصاء احتياجات الوزارة.

وقال عضو لجنة التربية النيابية حيدر طارق الشمخي لوكالة شفق نيوز إن "عدم وجود الموازنة العامة وتأخر التخصيصات المالية تسبب في تأخر وزارة التربية بطباعة المناهج الدراسية في المدارس الابتدائية والمتوسطة والاعدادية".

وأضاف الشمخي أن "لجنة التربية النيابية تسعى إلى عدم تكرار موضوع تأخر طباعة المناهج وتوزيعها على الطلاب من خلال زيادة التخصيص المالي لوزارة التربية في قانون الموازنة العامة".

وتابع النائب أن "التخصيص المالي للتربية في الموازنة (1،7%)، وهو قليل جدا، وتستحق وزارة التربية (10%)، من أجل النهوض بواقع التربية من البنى التحتية وبناء المدارس، وان العراق يحتاج إلى أكثر من 7 آلاف مدرسة".

وبيّن عضو لجنة التربية النيابية أن "طباعة المناهج الدراسية من أولويات وزارة التربية ويحظى باهتمام برلماني وتكون الطباعة داخل العراق حصراً.

ولفت الشمخي إلى "وضع خطة عمل خلال لقاء جمع لجنة التربية النيابية مع وزير التربية الحالي"، موضحا أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية برئاستنا لإحصاء بيانات واحتياجات وزارة التربية والتنسيق مع اللجنة المالية النيابية لوضع التخصص المالي المناسب للتربية في قانون الموازنة العامة للعام 2023".