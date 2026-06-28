وصول 11 ألف رأس عجل برازيلي إلى العراق عبر سوريا

شفق نيوز- دمشق

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، مساء الأحد، دخول 11 ألف رأس عجل إلى العراق عبر منفذ التنف الحدودي بعد مروره ترانزيت عبر أراضي البلاد.

وبحسب بيان للهيئة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن هذه الخطوة تُعد مؤشراً على تنامي حركة الترانزيت، وذلك مع تزايد عدد القوافل التجارية المحملة بمختلف البضائع، وتتخذ من سوريا طريقاً رئيسياً لها.

وأوضحت الهيئة أن قافلة العجول قادمة من البرازيل، ودخلت سوريا من مرفأ طرطوس، وسيصل إجمالي عدد الرؤوس التي ستتخذ نفس الطريق إلى قرابة 50 ألف رأس.

وبينت أن مرور هذه القوافل يعكس الثقة المتزايدة التي تكتسبها المنافذ الحدودية والمرافئ البحرية كمركز لوجستي محوري على طرق التجارة الإقيمية، إلى جانب دورها المتنامي في دعم حركة النقل والتجارة.

وأكدت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أنها تقدم التسهيلات الجمركية كافة لمرور القوافل التجارية ترانزيت، لتسهيل وصولها إلى وجهتها النهائية بسلاسة وأمان.