وصول أول دفعة من المواطنين العراقيين العالقين في الخارج (صور)

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، يوم الأحد، وصول أول دفعة من المواطنين العراقيين العالقين في الخارج، مؤكدة استمرار جهود إعادة جميع المواطنين العالقين في عدد من الدول الأخرى.

وقالت الوزارة في بيان لها، ورد وكالة شفق نيوز، إن "الدفعة الأولى من المواطنين العراقيين القادمين من جمهورية مصر العربية (القاهرة) وصلت اليوم عبر منفذ عرعر الحدودي، بعد استكمال الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لتسهيل عبورهم وإعادتهم إلى العراق".

وأشارت الوزارة إلى أنها "تواصل من خلال خلية الأزمة المُشكَّلة فيها، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والبعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج، جهودها لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في عدد من الدول إلى أرض الوطن".

كما أشارت الوزارة إلى أنها تواصل، بالتنسيق مع بعثاتها الدبلوماسية والجهات المعنية، ترتيبات إعادة المواطنين العراقيين العالقين في جمهورية الهند، "حيث من المؤمل تسيير عدد من الرحلات خلال الأيام المقبلة لإعادتهم إلى أرض الوطن، ولا سيّما الحالات المرضية التي كانت تتلقى العلاج هناك".

وفي سياق متصل، أكد البيان، أن الوزارة "تعمل بالتعاون مع بعثاتها الدبلوماسية والجهات المختصة في الدول المعنية على استكمال الترتيبات اللازمة لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في الجمهورية اللبنانية عبر المملكة الأردنية الهاشمية، تمهيداً لإعادتهم إلى العراق".

وأكدت "استمرارها في متابعة أوضاع المواطنين العراقيين في الخارج، وبذل جميع الجهود الممكنة لتأمين عودتهم الآمنة إلى أرض الوطن، بالتنسيق مع الجهات الوطنية والسلطات المختصة في الدول الشقيقة والصديقة".

وكانت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، أعلنت أمس السبت، البدء بتنفيذ رحلات "إجلاء استثنائية" للمواطنين العراقيين العالقين في الخارج، إثر تعليق الملاحة الجوية الناجم عن التوترات الأمنية في المنطقة.

وذكرت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الرحلات ستنطلق اعتباراً من يوم الأحد (15 آذار/مارس) وتستمر حتى الأربعاء المقبل، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن "جهود حكومية عاجلة" لتأمين عودة المواطنين عبر مسارات بديلة.

ونقل البيان عن مدير عام الشركة مناف عبد المنعم عاجل قوله إن: "الخطة التشغيلية التي أقرتها خلية الأزمة تتضمن تسيير ست رحلات جوية من مطار (دالامان) في تركيا بواقع رحلتين من القاهرة وأربع رحلات من دلهي تتجه إلى السعودية، تمهيداً لإعادتهم إلى العراق براً عبر منفذ عرعر الحدودي".

وأضاف أن "الخطوط الجوية العراقية وضعت طواقمها الفنية والتشغيلية في حالة استعداد كامل لتنفيذ هذه المهمة الإنسانية وفق أعلى معايير السلامة والتنظيم".

ودعا مدير الشركة، المواطنين الراغبين بالعودة إلى مراجعة مكاتب الشركة والسفارات العراقية في القاهرة ودلهي لتسجيل أسمائهم وإكمال إجراءات السفر ضمن رحلات الإجلاء، مؤكداً استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لضمان عودة جميع العالقين إلى البلاد بأمان وبأسرع وقت ممكن.