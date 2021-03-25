شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الخميس وصول وجبة جديدة من لقاح كورونا إلى العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اولى وجبات اللقاحات من خلال التعاقد مع مرفق كوفاكس قد وصلت الى مطار بغداد الدولي".

من جهتها أعلنت كل من منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية في بيان مشترك اليوم عن تسلم العراق 336 ألف جرعة من لقاح فايروس كورونا من نوع أسترازينيكا (AstraZeneca) عبر مرفق كوفاكس.

"وكوفاكس" عبارة عن آلية شراكة يقودها بشكل مشترك كل من التحالف العالمي للقاحات والتحصين (CEPI)، وتحالف اللقاحات (غافي )، ومنظمة الصحة العالمية، جنبا إلى جنب مع اليونيسيف، الشريك الاساسي للتوصيل.

ووصل لقاح أسترازينيكا الذي تم تصنيعه في معهد أس كي – بايو في كوريا الجنوبية، الخميس 25 آذار 2021، وتم تسلمه في مطار بغداد الدولي من قبل وزير الصحة العراقي، حسن محمد التميمي، رفقة فريق من وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسف.

وقالت المنظمتان ان هذه خطوة تأريخية نحو الهدف العالمي لضمان التوزيع العادل للقاحات فايروس كورونا في شتى انحاء العالم، وهذه هي الحصة الأولى من اللقاحات إلى العراق. علما بأن هناك شحنة أخرى قوامها 1.1 مليون جرعة من لقاح كوفاكس يخطط لتسليمها للعراق في الاسابيع القادمة، وستستمر حتى تغطية 20% من سكان العراق قبل نهاية عام 2021.

وقال التميمي في مؤتمر صحفي عقده في مطار بغداد الدولي: "اليوم، وصلت اللقاحات التي كنا ننتظر وصولها للبلاد منذ الأسبوع الأخير من شباط . فعلى الرغم من أن العراق أنهى جميع متطلبات مرفق كوفاكس في الوقت المناسب، إلا أن التأخير في الإنتاج العالمي ونقص اللقاحات داخل مرفق كوفاكس قد تسبب في تأخير وصول هذه الشحنة.

وتابع بالقول إن اللقاحات التي تم تسلمها اليوم قد تلقت مؤخرا قائمة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وستكون بمثابة تغيير في قواعد اللعبة في الاستجابة لوباء كورونا في العراق".

وأضاف وزير الصحة قائلا: "سترسل وزارة الصحة هذه اللقاحات على الفور إلى جميع مديريات الصحة في بغداد، وفي جميع المحافظات، وفي اقليم كوردستان لكي تستخدم في حماية الأشخاص المصنفين ضمن الفئات ذات الأولوية، وفقا للخطة الوطنية لنشر اللقاح ".

وفي السياق ذاته، قال الدكتور أحمد زويتن، ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق: "إن هذه نقطة تاريخية في الاستجابة لوباء كورونا في العراق، إذ أن تلقي هذه اللقاحات واستخدامها هو خطوة في الاتجاه الصحيح في للسيطرة على الوباء في العراق. في الواقع، أثبتت هذه اللقاحات أنها آمنة جدا وفعالة في الوقاية من عدوى فايروس كورونا، وما يرتبط بها من مخاطر دخول المستشفى والوفاة."

وتابع الدكتور أحمد القول: "نود أن نهنئ وزارة الصحة والحكومة العراقية على كل الجهود المبذولة في الاستجابة لفايروس كورونا بشكل عام، وتأمين وصول هذه اللقاحات المنقذة للحياة إلى البلاد. مع تلقي المزيد من اللقاحات وفق قائمة الاستخدام الطارئ لمنظمة الصحة العالمية، ومع تصنيع المزيد من جرعات اللقاحات عالميا، فإننا نتطلع إلى تلقّي المزيد من التخصيصات، والمزيد من اللقاحات من مرفق كوفاكس في الأسابيع والأشهر القادمة."

من جانبه أوضح بول إدواردز، ممثل اليونيسف وكالةً في العراق أن "اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية ما برحتا تعملان مع وزارة الصحة على مدار الساعة للتأكد من أن العراق لديه ما يكفي من الحقن، وبطاقات التطعيم، ومرافق سلسلة التبريد المتطورة لأجل تخزين اللقاحات بأمان، تحسباً واستعدادا لمثل هذا اليوم. كما قمنا بتدريب الآلاف من العاملين في القطاع الصحي في مراكز التطعيم في مختلف أرجاء العراق. لقد كنّا ننتظر هذا اليوم منذ شهور. إن اللقاحات من أعظم تطورات الطب الحديث، فهي درع وقائي يحافظ على سلامة الأسر والمجتمعات."

وتسلم العراق بشكل رسمي من الصين أول دفعة من جرعات لقاح كورونا في مطلع شهر آذار الجاري.

وكانت الكمية 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، وهي عبارة عن منحة قدمتها الصين إلى العراق على أن تشتري بغداد كميات أخرى من اللقاح.