وصول وجبة جديدة من العراقيين العالقين في الهند

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل، الخميس، وصول 410 مواطنين عراقيين تم اجلاؤهم من الهند على متن الرحلة الاستثنائية المباشرة التي نفذتها احدى طائرات الناقل الوطني.

وقال مدير عام الشركة الكابتن كفاح حسن في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن جرى نقل هؤلاء العراقيين بنجاح إلى أرض الوطن.

وأضاف ان "جميع الوافدين على متن هذه الرحلة سيخضعون للفحوصات الطبية والحجر الصحي لمدة 14 يوما من قبل فرق وزارة الصحة العراقية فضلا عن تعفير الطائرة حسب اللوائح المعتمدة عالمياً".

وكان العراق قد بدأ قبل أيام بتسيير رحلات استثنائية لإجلاء رعاياه العالقين في الهند التي تعاني من موجة تفشي واسعة النطاق لسلالة جديدة من فيروس كورونا تعرف بالسلالة الهندية.