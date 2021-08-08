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العراق يتسلم مليوني جرعة من لقاحي سينوفارم وفايزر

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-08T11:40:01+0000
العراق يتسلم مليوني جرعة من لقاحي سينوفارم وفايزر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة / الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية يوم الأحد عن وصول جرعات جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد وبواقع مليوني جرعة، عادةً هذه الكميات المستلمة اليوم اعلى كميات مستلمة خلال يوم واحد.

وأشارت المديرية في بيان اليوم إلى أن اللقاحات الواردة اليوم من انتاج كل من شركة فايزر الامريكية وشركة سينوفارم الصينية وكل منهما مقر من قبل منظمة الصحة العالمية.

من جانبها أوضحت بأنه سيتم توزيع الشحنة للمنافذ التلقيحية في بغداد وعموم المحافظات وبما فيها اقليم كوردستان والنازحين وكل من وزارة الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي، مؤكدة ان جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومن مناشئ عالمية رصينة.

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