العراق يتسلم مليوني جرعة من لقاحي سينوفارم وفايزر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة / الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية يوم الأحد عن وصول جرعات جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد وبواقع مليوني جرعة، عادةً هذه الكميات المستلمة اليوم اعلى كميات مستلمة خلال يوم واحد.
وأشارت المديرية في بيان اليوم إلى أن اللقاحات الواردة اليوم من انتاج كل من شركة فايزر الامريكية وشركة سينوفارم الصينية وكل منهما مقر من قبل منظمة الصحة العالمية.
من جانبها أوضحت بأنه سيتم توزيع الشحنة للمنافذ التلقيحية في بغداد وعموم المحافظات وبما فيها اقليم كوردستان والنازحين وكل من وزارة الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي، مؤكدة ان جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومن مناشئ عالمية رصينة.