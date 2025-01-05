وصول فريق كوردي للبحث عن جثة "ملاك" الغريقة بحمرين

شفق نيوز/ أعلنت إدارة ناحية السعدية في محافظة ديالى، يوم الأحد، استمرار عملية البحث عن الشابة الغريقة في حمرين منذ 3 أيام، فيما أكدت وصول فريق غواصين كوردي للاشتراك بعملية البحث.

وقال مدير ناحية السعدية أحمد الزركوشي لوكالة شفق نيوز، إن "فرق البحث والإنقاذ والغواصين تواصل البحث لليوم الثالث على التوالي عن جثة الشابة التي غرقت بانقلاب الزورق في بحيرة حمرين شمال شرقي ديالى".

وأضاف أن "فرق غواصين من بغداد ومن سرايا السلام اشتركت بعملية البحث عن الغريقة في عمق البحيرة دون جدوى، واليوم وصل فريق كوردي من كلار في السليمانية مكون من 5 أفراد مع أجهزة سونار متطورة للبحث أيضا".

وأشار الى أن "هناك فريق كوردي آخر من المتوقع أن يصل قريبا من أجل البحث عن الشابة وانتشال جثتها من البحيرة".

وكان مصدر أمني أفاد، مساء الجمعة، بغرق وفقدان شابة تبلغ من العمر 17 سنة تدعى ملاك أحمد، نتيجة انقلاب زورق يقل عائلة مكونة من 8 أفراد خلال نزهة في بحيرة حمرين شمال شرقي ديالى.