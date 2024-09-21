الحشد والهلال الأحمر العراقي يمدّان لبنان بالمساعدات الطبية والاغاثية (صور)

شفق نيوز/ وصلت، اليوم السبت، الطائرتان اللتان تقلان مساعدات طبية وإغاثية من هيئة الحشد الشعبي والهلال الأحمر العراقي الى مطار بيروت الدولي لتلبية احتياجات المستشفيات اللبنانية بعد تفجيرات أجهزة "البيجر" والقصف الاسرائيلي المستمر على الضاحية الجنوبية مؤخرا والتي خلفت عددا من القتلى والالاف من الجرحى.

وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان اليوم، الشحنات تتضمن مواداً طبية مختلفة لإصابات العيون وبتر الأعضاء وإصابات البطن والحروق.

كما تضمنت المساعدات أجهزة ومواد ومستلزمات تسهم في إنقاذ حياة المصابين وتساعد في أداء الأطباء لعملهم اثناء حالات الطوارئ والعناية المركزة وصالات العمليات الجراحية، وفقا لبيان الحشد.

بدورها قالت جمعية الهلال الاحمر العراقية في بيان لها إنه، تم تجهيز شحنة المساعدات ، لتلبية احتياجات المستشفيات اللبنانية نتيجة الأحداث مؤخرا .

وذكرت الجمعية أن "المواد المرسلة تتضمن مواد طبية لمختلف الإصابات، ومستلزمات تسهم في إنقاذ حياة المصابين وتساعد في أداء الأطباء عملهم اثناء حالات الطوارئ والعناية المركزة وصالات العمليات الجراحية".

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت، يوم الأربعاء 18 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، وصول الطائرة العسكرية العراقية التي تحمل مساعدات طبية الى لبنان لإسعاف الجرحى الذين اصيبوا جراء انفجارات أجهزة "البيجر".

و قررت الحكومة العراقية، الاسبوع الماضي، إرسال طواقم طبية الى لبنان بعد حادثة تفجيرات "بيجر"، داعية الى تدخل دولي عاجل.

و انفجرت آلاف من أجهزة الاتصال "البيجر"، في مناطق مختلفة في لبنان، وأسفرت عن مقتل عدد من الاشخاص وإصابة آلاف آخرين بجروح.

وكان مصدر أمني لبناني كبير ومصدر آخر قد قالا ، إن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) زرع كميات صغيرة من المتفجرات داخل 5 آلاف جهاز "بيجر" تايواني الصنع طلبها حزب الله قبل أشهر.

وتكشف التفاصيل عن خرق أمني غير مسبوق لحزب الله أدى إلى تفجير آلاف الأجهزة في أنحاء لبنان.