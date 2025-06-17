وصول طائرة عراقية من بيروت الى مطار البصرة تحمل 234 مسافرا عالقا

شفق نيوز/ وصلت طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية من بيروت الى مطار البصرة، يوم الثلاثاء، وهي تحمل 234 مسافرا عالقا في لبنان.

وقال مصدر في وزارة النقل لوكالة شفق نيوز، إن "الرحلة تمثل الاولى من نوعها بعد اتفاق مع الجانب اللبناني على تسهيل إجلاء العراقيين العالقين هناك".

وفي صباح يوم الثلاثاء، كشفت وسائل إعلام لبنانية عن وصول أول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية قادمة من مطار البصرة الى بيروت، في إطار اتفاق بين المديرية العامة للطيران المدني في لبنان والشركة العراقية.

وقد بدأت الرحلات بنقل اللبنانيين من العراق والعراقيين من لبنان، على أن يتم تسيير رحلتين يوميًا بشكل موقت، إلى حين إعادة فتح المطارات العراقية في بغداد والنجف.