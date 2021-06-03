وصول شحنات جديدة من لقاح سينوفارم إلى العراق.. صور

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الخميس، عن وصول شحنات جديدة من لقاح المضاد لفيروس كورونا لشركة سينوفارم الصينية.

وقالت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة للوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من انتاج شركة سينوفارم وصل اليوم، بواقع ٥٠٠ الف جرعة.

واكدت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية بأنه تم توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق وبما فيها اقليم كوردستان.

وسبق أن أعلنت السفارة العراقية لدى بكين، يوم الاثنين الماي، أن نصف مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني ستصل الى بغداد نهاية الاسبوع الجاري.

وقال السفير العراقي شورش خالد سعيد، في بيان صحفي ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه من المنتظر أن تصل نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني إلى مطار بغداد الدولي بتاريخ (3 حزيران 2021)، مبيناً أن ذلك ضمن عقد وزارة الصحة العراقية مع شركة سينوفارم.

وأوضح أن هذه الشحنة هي الاولى من أصل مليوني جرعة، مشيراً إلى أن الصين منحت العراق 250 ألف جرعة من هذا اللقاح.

ووافقت منظمة الصحة العالمية في السابع من ايار 2021، على لقاح كورونا من شركة سينوفارم للاستخدام في حالات الطوارئ.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية في وقت سابق، اتفاقها مع جمهورية الصين الشعبية على توريد كمية مليوني جرعة من لقاح سينوفارم وبشكل عاجل إلى البلاد.

وإلى جانب هذا اللقاح، تعاقد العراق على شراء 16 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا و1.5 مليون جرعة من لقاح بيونتيك.