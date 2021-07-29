وصول شحنات جديدة من لقاح استرازينكا إلى العراق

شفق نيوز/أعلنت وزارة الصحة والبيئة / الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية يوم الخميس عن وصول شحنه جديده من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة استرازينيكا البريطانية عن طريق مطار بغداد الدولي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم إنه بعد إكمال إجراءات للتخليص الكمركي تم نقلها لمخازن الشركة

بدورها اكدت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية بأنه تم المباشرة بتوزيعها على جميع منافذ الصرف في بغداد وعموم المحافظات.

ومن الجدير بالذكر ان العراق أطلق حملة تلقيح فور وصول اللقاحات المضادة مثل اللقاح الصيني ومضاد استرازينيكا البريطاني وفايزر الامريكي.