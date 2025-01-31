وصول دفعة جديدة لعائلات داعش من مخيم الهول السوري إلى الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الجمعة، بوصول دفعة جديدة من عائلات تنظيم داعش إلى مخيم الجدعة في جنوبي الموصل، قادمين من مخيم الهول السوري، ضمن برنامج إعادة التأهيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات العراقية تسلمت الدفعة 20 من عائلات داعش التي تم نقلها من مخيم الهول في سوريا إلى مخيم الجدعة في ناحية القيارة جنوب الموصل، وهذه الوجبة تضم 81 عائلة، يبلغ مجموعهم 360 فرداً".

وأوضح المصدر أن "60% من العائلات تعود أصولهم إلى محافظة نينوى، و20% من الأنبار، و20% من مناطق حزام بغداد وكركوك وصلاح الدين".

وتأتي هذه المبادرة في سياق التعاون المستمر بين الحكومة العراقية وقوات سوريا الديمقراطية لإعادة تأهيل العائلات المرتبطة بتنظيم داعش، وهو جزء من إستراتيجية طويلة الأمد لمعالجة تداعيات النزاع مع التنظيم في العراق وسوريا.