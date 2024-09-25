وصول جثمان عراقي سقط ضحية نتيجة القصف الإسرائيلي في لبنان

شفق نيوز/ أفاد مصدر في مطار بغداد الدولي، مساء اليوم الأربعاء، بوصول جثمان الشاب العراقي الذي سقط ضحية جراء قصف إسرائيلي في لبنان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "جثمان الشاب ذو الفقار ضرغام الجبوري وصل مساء اليوم مع الوجبة الأولى، الذي سقط ضحية القصف الإسرائيلي في لبنان".

وأضاف أن "أقارب الضحية كانوا في استقبال الجثمان".

وكان مصدر مطلع في مطار بغداد الدولي، قد أبلغ وكالة شفق نيوز، مساء اليوم بأن "ما بين 50 إلى 70 جريحاً لبنانياً وصلوا مطار بغداد في الساعة التاسعة من مساء اليوم مع مرافقيهم لتلقي العلاج في مستشفيات العتبة الحسينية".

وأضاف أنه "تم استلام الجرحى من قبل لجنة تابعة للعتبة الحسينية وجرى نقلهم إلى مستشفيات العتبة"، مؤكداً أن "هناك وجبة أخرى من الجرحى غير معلوم وقت مغادرتهم لبنان ووصلهم إلى العراق".

ويوم أمس الثلاثاء، أفاد التلفزيون الحكومي العراقي، بإصابة عدد من المواطنين العراقيين في القصف الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية.

وأكد مدير مكتب القناة العراقية الإخبارية في بيروت، أمين ناصر، أن هناك عدداً من المواطنين العراقيين الذين أصيبوا بجروح في هذا العدوان.