وصول باخرة محملة بأكثر من 40 ألف طن من الأرز الأمريكي إلى الموانئ العراقية

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة، يوم الأربعاء، وصول الباخرة (FLORENTINE OETKER) المحملة بكمية 44,000 طن من مادة الأرز لصالح السلة الغذائية .

ونقل بيان للمكتب الاعلامي للوزارة عن مدير عام الشركة لمى هاشم الموسوي قولها، ان الباخرة قد وصلت الى منطقة الادلاء في ميناء ام قصر وهي محملة بمادة الرز المقرر تجهيزه ضمن السلة الغذائية .

وأضاف البيان ان فريقا من فاحصي المختبر في قسم السيطرة النوعية في الشركة استقلوا سطح الباخرة فور وصولها لسحب نماذج الأرز بغية القيام بفحصه فحصاً أولياً، ومن ثم ارسال النماذج الى مختبر قسم السيطرة النوعية المركزي العائد للشركة في بغداد لاستكمال بقية الفحوصات لبيان صلاحيته للاستهلاك البشري قبل اطلاق عمليات تجهيزه للوكلاء .

وأضافت أن الشركة ستقوم بعملية التفريغ لمادة الأرز، وإعداد خطة تسويقية للكمية وتوزيعها للمحافظات حال ظهور نتائج الفحص المختبري .

وفي ذات السياق اكد البيان عن وصول حاويات محملة بالعدس الأحمر الكندي، مؤكدا تم سحب نماذج وارسالها الى مختبر قسم السيطرة النوعية بغية القيام بفحصه.

واعتمد العراق نظام البطاقة التموينية عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 الصادر بتاريخ 6 أغسطس/ آب 1990 القاضي بفرض حصار اقتصادي على البلاد جراء غزو نظام صدام حسين للكويت.

ومرت البطاقة التموينية بمراحل مختلفة بين ازدهار وتعدد انواع مفرداتها بعد اتفاق الامم المتحدة مع العراق ما يسمى النفط مقابل الغذاء والدواء في نهاية عام 1996، وتقليص المفردات وتراجع انواعها وتباطؤ فترات توزيعها بانتهاء الاتفاق وسقوط نظام صدام حسين في عام 2003.