وصول الوجبة الثانية من لقاح فايزر للعراق

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة والبيئة اليوم الأحد عن وصول وجبة جديدة من اللقاحات ، مبينة ان العراق تسلم الوجبة الثانية من لقاح فايزر .

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه ستصل وجبات أُخرى بشكل دوري اسبوعي ، كما وسيتم فور الاستلام توزيعها على دوائر الصحة في بغداد وعموم المحافظات وإقليم كوردستان .

واضافت ان اللقاحات الموجودة في العراق ، ثلاثة لقاحات معتمدة لدى منافذ وزارة الصحة، مؤكدة ان جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومن مناشئ عالمية رصينة وتحت اشراف منظمة الصحة العالمية .

وحثت الوزارة في بيانها المواطنين كافة الى الاسراع في تلقي جرعات اللقاح عن طريق التسجيل في المنصة الالكترونية ، اذ ان اللقاحات تعد من أهم أسباب القضاء على الأمراض الانتقالية وإيقاف سليلة انتشارها.

ودعا البيان المواطنين الى ضرورة الالتزام بتعليمات وتوجيهات وزارة الصحة في التباعد الاجتماعي ولبس الكمام وغسل اليدين بانتظام.

وكانت أول وجبة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا قد وصلت في يوم الأحد المصادف 11 من شهر نيسان الجاري.