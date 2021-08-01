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وصول الوجبة "الأكبر" من لقاح فايزر الى العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-01T10:38:11+0000
وصول الوجبة "الأكبر" من لقاح فايزر الى العراق

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة والبيئة اليوم الاحد عن وصول وجبة كبيرة من لقاح فايزر بلغت ٥٧١ ألف جرعة.

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه سيتم توزيعها على دوائر الصحة في بغداد وعموم المحافظات، مؤكدة ان جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومن مناشئ عالمية رصينة.

وحثت الوزارة "المواطنين كافة الى الاسراع في تلقي جرعات اللقاح عن طريق التسجيل في المنصة الالكترونية او مراجعة المنافذ التلقيحية، اذ ان اللقاحات تعد من اهم اسباب القضاء على الأمراض الانتقالية وايقاف سلسلة انتشارها".

ودعت الصحة "المواطنين الى ضرورة الالتزام بتعليمات وتوجيهات وزارة الصحة في التباعد الاجتماعي ولبس الكمام وغسل اليدين بانتظام".

وكانت أول وجبة من لقاح فايزر قد دخلت العراق في يوم الأحد الحادي عشر من شهر نيسان الماضي.

ومن الجدير بالذكر ان العراق أطلق حملة تلقيح فور وصول اللقاحات المضادة مثل اللقاح الصيني ومضاد استرازينيكا البريطاني.

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