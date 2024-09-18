وصول الطائرة العسكرية العراقية التي تحمل مساعدات طبية للبنان (صور)

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة العراقية في بيان، صباح اليوم الأربعاء، وصول الطائرة العسكرية العراقية التي تحمل مساعدات طبية الى لبنان لإسعاف الجرحى الذين اصيبوا جراء انفجارات أجهزة "البيجر".

وقالت الوزارة في بيان اليوم، ان الطائرة العسكرية التي تحمل على متنها الشحنة الاولى، وتضم 15 طنا من الادوية والمستلزمات الطبية اضافة الى الطواقم الطبية العراقية عالية المستوى.

وأضافت الوزارة تم استقبال الطائرة العسكرية العراقية من قبل وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض والسفير العراقي في لبنان وعدد من المسؤولين في الحكومة اللبنانية.

وشكر وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض من مطار بيروت المساعدة العراقية الطبية في هذا الظرف كونها مبادرة كريمة من دولة العراق، أتت بعد التواصل مع الحكومة ووزارة الصحة العراقية.

و قررت الحكومة العراقية، مساء أمس الثلاثاء، إرسال طواقم طبية الى لبنان بعد حادثة تفجيرات "بيجر"، داعية الى تدخل دولي عاجل.

و انفجرت آلاف من أجهزة الاتصال "البيجر"، في مناطق مختلفة في لبنان، وأسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 2800 آخرين بجروح.

وكان مصدر أمني لبناني كبير ومصدر آخر قد قالا ، إن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) زرع كميات صغيرة من المتفجرات داخل 5 آلاف جهاز "بيجر" تايواني الصنع طلبها حزب الله قبل أشهر.

وتكشف التفاصيل عن خرق أمني غير مسبوق لحزب الله أدى إلى تفجير آلاف الأجهزة في أنحاء لبنان.

وتعهد حزب الله بالرد على إسرائيل، التي ترفض التعليق على الانفجارات.