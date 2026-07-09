وصول الصيادين العراقيين الخمسة المحتجزين في الكويت إلى البصرة

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، يوم الخميس، بوصول الصيادين العراقيين الذين كانوا محتجزين في الكويت، إلى منفذ سفوان الحدودي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "جثة الصياد العراقي نجم عبد الله خالد، وصلت مساء اليوم، بالإضافة إلى جانب الصياد المصاب بمنطقة الرأس ثائر محمد سلمان، وباقي الصيادين وهم كل من حسن خالد حسن، وجعفر حسن عبد الزهرة، وماجد محمد خالد".

ولفت المصدر إلى أن "الصيادين تعرضوا لإطلاق نار من قبل الشرطة الكويتية أثناء تواجدهم على الزورق العراقي المرقم (IFB166)".

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، موافقة السلطات الكويتية على إطلاق سراح الصيادين العراقيين الذين أوقفهم خفر السواحل الكويتي الأسبوع الماضي، مؤكداً أنهم سيصلون إلى محافظة البصرة في وقت لاحق من اليوم.

وقال حسين، في بيان على هامش زيارته دولة الكويت، إن الصيادين سيعودون إلى البصرة برفقة محافظها، بعد استكمال الإجراءات الخاصة بإطلاق سراحهم، مبيناً أن الخطوة جاءت استجابة للطلب الذي تقدم به الوفد العراقي خلال لقائه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

وكانت السلطات الكويتية احتجزت زورق صيد عراقياً وطاقمه المؤلف من خمسة صيادين من قضاء الفاو جنوبي البصرة، وهو حادث أثار توقيف الصيادين ردود فعل، في ظل تكرارها قرب مناطق الصيد والحدود المائية بين العراق والكويت، ولا سيما في محيط خور عبد الله.