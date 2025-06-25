وصولات وهمية تكشف اختلاساً بملياري دينار في ديالى.. فيديو

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأربعاء، عن ضبط موظفين اثنين في ديوان محافظة ديالى، أحدهما مدير قسم، بتهمة الإضرار بالمال العام بمبلغ يُقدَّر بنحو ملياري دينار عراقي، من خلال تنظيم سلف لمشاريع استناداً إلى وصولات وهمية.

وأوضحت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فريق التحرّي والتدقيق المُؤلّف في مكتب تحقيق ديالى، والذي انتقل إلى ديوان المحافظة/ قسم الجهد الهندسي، تمكَّن من ضبط مدير القسم وأحد الفنيين، إثر قيامهما بتنظيم سلف مشاريع بموجب وصولات فارغة مزعوم صدورها عن شركات ومحلات وهمية".

وأضافت، أن "المتهمين كانا يُنظّمان تلك السلف لصالح مقاولين، لقاء مبالغ مالية يحصلان عليها".

وبينت الهيئة، أن "شعبة التحري والضبط في المكتب تمكنت خلال العملية من ضبط تسع سلف وهمية نظَّمها المتهمون بمبلغ إجمالي يصل إلى ملياري دينار عراقي، فضلاً عن ضبط دفاتر وصولات وهمية فارغة تعود لشركات ومحلات تجهيز مختلفة، وأختام مزورة".

وأكدت أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه رفقة المتهمين والمبرزات الجرمية على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيف المتهمين وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي".