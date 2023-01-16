وصل مدى الرؤية 800م.. مطار بغداد يعلن معاودة حركة الملاحة

شفق نيوز/ اعلن مطار بغداد الدولي، يوم الاثنين، معاودة حركة الملاحة بعد توقفها بشكل مؤقت بسبب كثافة الضباب وانعدام الرؤية.

وقالت إدارة مطار بغداد الدولي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أنها تود أن توضح لكافة المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار عن معاودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية ووصول مدى الرؤية 800م ، بعد توقفها صباح هذا اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية التي أثرت على الحركة الجوية في المطار.

وصباح اليوم، أبلغ مصدر في مطار بغداد الدولي، وكالة شفق نيوز، إن "المطار عن توقف الحركة الملاحية، بشكل مؤقت، بسبب الظروف الجوية"، لافتا الى "وصول مدى الرؤية إلى أقل من 200م".

وعادة ما تتوقف الحركة الجوية في مطار بغداد، خلال حالات القس الحرجة وانعدام الرؤية، كما حدث خلال الاسابيع الماضية، لتعود بعد انجلاء الضباب.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد ومناطق جنوبي العراق، منذ ساعات الفجر الاولى، موجة ضباب كثيف، تسبب بانعدام الرؤية.