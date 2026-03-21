"وصلت إبرة معدنية إلى قلبها".. فريق طبي ينقذ حياة فتاة في كركوك

تمكّن فريق طبي في مستشفى آزادي التعليمي بمحافظة كركوك، اليوم السبت، من إنقاذ حياة فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً، بعد إخضاعها لثلاث عمليات جراحية نادرة ومعقدة لاستخراج إبر معدنية استقرت في مناطق حساسة من جسدها.

وذكرت إدارة المستشفى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المريضة وصلت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من وجود أجسام غريبة في اليد اليسرى والرقبة والمنطقة العجزية، في حالة حرجة استدعت تدخلاً جراحياً فورياً".

وقال اختصاصي جراحة الصدر والأوعية الدموية، رنج يوسف قهرمان، إن "إحدى الإبر كانت مستقرة في الرقبة بين القصبة الهوائية والمريء، وهو موقع بالغ الخطورة، فيما وُجدت إبرة أخرى في اليد اليسرى، بينما انتقلت إبرة ثالثة من المنطقة العجزية عبر مجرى الدم لتصل إلى القلب".

وأضاف أن "الفريق الطبي أجرى ثلاث عمليات جراحية طارئة ومعقدة، الأولى لاستكشاف الرقبة واستخراج الإبرة، والثانية لاستكشاف اليد اليسرى وإزالتها، أما الثالثة فتمثلت بفتح الصدر لاستخراج الإبرة من الشريان الرئوي بعد مرورها عبر القلب".

وأشار إلى أنه "عند فتح الغشاء التاموري، تبيّن وجود نزف حول القلب، حيث جرى سحب نحو 700 مل من الدم، وهي كمية كانت كفيلة بإنهاء حياة المريضة لولا التدخل السريع".

وبيّن أن "سبب النزف كان ثقباً في جدار الشريان الأبهر نتيجة مرور الإبرة".

وأوضح قهرمان أن "العمليات استغرقت نحو أربع ساعات، وتكللت بالنجاح، حيث نُقلت المريضة إلى ردهة الإنعاش الجراحي، وخضعت لمتابعة دقيقة حتى تحسنت حالتها واستعادت وعيها بشكل كامل".

وأكد أن "الحالة الصحية للمريضة أصبحت مستقرة وجيدة، وقد غادرت المستشفى بعد استكمال مراحل العلاج".

ولفت إلى أن "العمليات أُجريت على يد فريق طبي متخصص، بمشاركة اختصاصي التخدير الدكتور علي محمد، في إنجاز يعكس كفاءة الملاكات الصحية وقدرتها على التعامل مع الحالات النادرة والمعقدة".