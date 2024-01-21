وصلت الأحكام لأكثر من 100 سنة.. القضاء يحكم بالسجن على "أكبر" شبكة تزوير للعقارات في بغداد

شفق نيوز/ أصدر القضاء العراقي، يوم الأحد، أحكاماً بالسجن وصلت بعضها الى اكثر من 100 سنة بحق "أكبر" شبكة تزوير للعقارات في بغداد.

وذكر بيان لمديرية الامن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "تمكنت بمجهودها الفني والأمني من اعتقال أكبر شبكة تزوير للعقارات والتي تضم في صفوفها عددًا من الموظفين الذين يعملون في دوائر التسجيل العقاري ( الكرخ الاولى ، الكرخ الثانية ، ابي غريب)".

وأضافت، "بعد التحقيق المستمر معهم ووفقًا لمعطيات ونتائج التحقيق المرتبطة بالأدلة والمصادر تمت إحالتهم الى القضاء العراقي ليصدر الحكم على هذه الشبكة من سماسرة الاراضي".

وتابع البيان ان "المحكوم عليهم هم

1 – ع . د . م السجن لمدة 120 سنة

2 – خ . ح . أ السجن لمدة 120 سنة

3 – ج . أ . ب السجن لمدة 120 سنة

4 – م . ص . أ السجن لمدة 120 سنة

5 – أ . د . خ السجن لمدة 110 سنة

6 – أ . ج . ب السجن لمدة 110 سنة

7 – ب . أ . ج السجن لمدة 60 سنة

8 – خ . ح . م السجن لمدة 30 سنة

9 – أ . ع . ص السجن لمدة 15 سنة

10 – ع . ق . أ السجن لمدة 15 سنة

11 – أ . ع . ج السجن لمدة 15 سنة

12 – ق . خ . ص السجن لمدة 15 سنة

ولفت بيان مديرية الامن في الحشد الى ان "هذه الشبكة المكونة من موظفين يعملون في دوائر العقارات وايضًا عدد من السماسرة الذين يستولون على اراضي المواطنين وأراضي ( أمانة بغداد ووزارة المالية ) من خلال التلاعب في اضابير وسجلات التسجيل العقاري مستخدمين اسماء وهمية لعقارات مهمة ومميزة تعود ملكيتها لمواطنين خارج العراق او تعود ملكيتها للدولة".

كما ان العقارات التي تم التلاعب بسجلاتها وسرقتها تجاوز عددها 100 عقارًا كانت بحيازة هذه الشبكة من السماسرة. وقد تم ضبط جميع الاضابير المزيفة و التي تم التلاعب بها من قبل هذه الشبكة والتحقيق متواصل لكشف المزيد من هذه الشبكات التي تسعى لوضع يدها على حقوق المواطنين والدولة .