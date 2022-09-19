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وصفته بــ"عنصر ضبط قضائي".. مسؤول محلي: منظومة المخاتير في ديالى اجهضت عدداً كبيراً من هجمات الارهاب

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-19T16:06:19+0000
وصفته بــ"عنصر ضبط قضائي".. مسؤول محلي: منظومة المخاتير في ديالى اجهضت عدداً كبيراً من هجمات الارهاب

شفق نيوز/ كشفت إدارة قائممقامية قضاء المقدادية، شمال شرقي ديالى، اليوم الاثنين، نجاح منظومة المخاتير بإجهاض وإحباط عدد كبير من الهجمات والتهديدات الإرهابية خلال السنوات الأخيرة، وفيما لفتت الى عدم وجود مختارين لقرى عديدة ضمن مناطق القضاء، وصفت المختار بأنه "عضو ضبط قضائي".

وقال قائممقام المقدادية وكالة حاتم عبد جواد لوكالة شفق نيوز إن "منظومة المخاتير أسهمت بفاعلية بإجهاض عدد كبير من المخططات والتهديدات الإرهابية في عموم القرى والقصبات خلال السنوات الثلاث الأخيرة مقارنة بالسنوات الماضية بفعل التنسيق الأمني والمعلوماتي المثالي مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية".

وبين عبد جواد أن "عدة قرى نازحة شمالي المقدادية لازالت دون مختارين لعدم عودتها أو انتهاء المدة القانونية لعمل المختار والبالغة 4 سنوات فيما يغطي المختارون جميع المناطق المتبقية بفاعلية عالية لقطع الطريق امام أي تحركات مشبوهة تستهدف الامن الاجتماعي".

واعتبر المسؤول المحلي "المختار عضو ضبط قضائي معين من قبل الحكومة وهو حلقة الوصل بين المواطن والدوائر الحكومية والأمنية الى جانب دوره الخدمي بالابلاغ عن الخروقات و التجاوزات على الأملاك العامة او التحركات الإرهابية المشبوهة ومتابعة تحركات المطلوبين للأجهزة الأمنية".

ومضى عبد جواد قائلاً " لا وجود لأي تهديدات إرهابية تعيق عمل منظومة المخاتير في المقدادية والمختار يمارس دوراً متميزاً في عموم مناطق وقصبات المقدادية ما أسهم باستقرار امني ملحوظ وانخفاض كبير بالخروقات والحوادث الأمنية".

ويعد مختاري المناطق عناصر فاعلة في الملفين الامني والخدمي ما جعلهم عرضة لتهديدات وهجمات الجماعات المسلحة خلال الأعوام السابقة، وبسبب تلك التهديدات قبيل احداث (داعش) 2014 وبعدها اضطر العشرات من المختارين في مناطق ديالى الساخنة في بعقوبة والسعدية وجلولاء واطراف المقدادية الى ترك مهامهم او تقديم استقالات رسمية لحماية عوائلهم من المخاطر والتهديدات الامنية.

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