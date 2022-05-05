وصفتها بـ"الشائعات".. ديالى تنفي تسجيل إصابات بالحمى النزفية

شفق نيوز/ نفى المستشفى البيطري في ديالى، يوم الخميس، تسجيل إصابات بالحمى النزفية في المحافظة، معتبرة الأنباء التي تم تداولها بهذا الشأن بأنها "شائعات".

وقالت مديرة المستشفى ابتسام جاسم علي، لوكالة شفق نيوز، ان "ما ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود إصابات مشتبهة بالحمى النزفية في قرية (علي الحمزة) التابعة لناحية الوجيهية، عارية عن الصحة ولا وجود لاصابات بالمرض في عموم ديالى".

وأكدت أن "فريقاً بيطرياً زار حظيرة الأغنام في ناحية الوجيهية وتبين أن الأعراض الظاهرة في الاغنام هي مرض الحمى القلاعية، وقد أخذ الفريق عينات لإجراء فحوصات مختبرية متكاملة لتأكيد عدم وجود إصابات بالحمى النزفية".

ودعت علي الى "توخي الدقة والمصداقية في نقل الاخبار والاحداث الحساسة التي تسبب تداعيات اجتماعية وصحية على الحياة اليومية بجميع مفاصلها وربما تقود لفوضى وارباك يؤثر على جهود مواجهة الحمى النزفية وحماية الامن الصحي للمواطن".

واعلن المستشفى البيطري في ديالى، في وقت سابق، عن تنفيذ حملات واسعة للوقاية من مرض الحمى النزفية، مؤكدا في الوقت نفسه عدم تسجيل أي إصابة بالمرض في المحافظة.

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية، وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان بصورة مباشرة عن طريق حشرة القراد في الحيوانات.