وصفة "طب عرب" تنهي حياة طفل وحريق يلتهم مسجداً في ديالى وصلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدران محليان، يوم الأحد، بوفاة طفل نتيجة وصفة "طب عرب" واندلاع حريق في مسجد بمحافظتي ديالى وصلاح الدين.

وقال احد المصدرين لوكالة شفق نيوز، إن "طفلاً في قضاء سامراء جنوب شرق تكريت توفي في مستشفى سامراء الخيري بسبب اعطائه علاج عرب من قبل (جدة) خارج المستشفى".

وبين، أن "الطفل وصل الى المستشفى وهو متسمم واستمر ينازع الموت لفترة حتى توفي"، مؤكدا "فشل الجهود الطبية المكثفة لانقاذ الطفل".

واضاف المصدر، ان "الاجهزة والسلطات المعنية فتحت تحقيقا لكشف اسباب وملابسات الحادث".

في السياق، اشار المصدر الثاني الى ان "حريقا التهم جانباً كبيراً من "جامع الرحمن" في قرية النداوات ضمن قضاء بلدروز 30 كم شمال شرق بعقوبة بمحافظة ديالى".

واكد ان "فرق الدفاع المدني اخمدت الحريق دون تمدده الى مناطق اخرى ودون اي اصابات او خسائر بشرية".

وفي غضون ذلك اعلنت شرطة ديالى ان اسباب الحريق هي تماس كهربائي وفق تحقيقات الادلة الجنائية. واكدت الشرطة في بيان ان "سبب الحريق في جامع الرحمن هو تماس كهربائيّ من خلال المعلومات الاولية وليس بفعل فاعل كما اشارت اليه وسائل الاعلام".

وتابعت ان "الحريق طال باب الجامع وجزء من السجاد القريب من باب الدخول الرئيسي وتم جمع الادلة ورفعها من قبل خبير الادلة الجنائية لتأكيد نتائج التحقيق".