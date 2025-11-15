وصايا وتحذيرات رسمية بالتزامن مع موجة الأمطار في العراق

شفق نيوز- بغداد

شددت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم السبت، على ضرورة الالتزام بالوصايا والإرشادات الصادرة عن مديرية الدفاع المدني في حالات الأمطار الغزيرة والسيول، تزامناً مع استمرار موجة الأمطار في مناطق متفرقة من البلاد منذ ليلة أمس.

ودعت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز المواطنين إلى "عدم الهلع أو الخوف، فالتصرف بهدوء وبشكل صحيح يساعدك على التقليل من المخاطر".

ونصحت خلال فترات هطول الأمطار الغزيرة، "بمتابعة موقع هيئة الأنواء الجوية للاطلاع على تفاصيل الأحوال الجوية، كما يُفضل البقاء على دراية بالتوقعات الجوية طوال فصل الشتاء".

وحثت الداخلية على "تجميع جميع مستنداتك الرسمية والوثائق الهامة في حقيبة مخصصة واحتفظ بها في متناول اليد، تحسباً لاقتراب حدوث الفيضان بشكل مؤكد".

وأضافت أنه "في حالة ملاحظة تسرب المياه بسبب الفيضان إلى داخل المنزل، يُرجى إيقاف تشغيل جميع الأجهزة الكهربائية وفصلها عن مصادر الطاقة، وإذا كان لديك طابق ثانٍ في المنزل، يُستحسن الانتقال إليه بشرط التأكد من أن مستوى المياه الناتج عن الفيضانات لن يؤثر عليه، مع ضرورة نقل المؤن والاحتياجات كافة إليه".

كما دعت إلى "التأكد من وجود مخزون كاف من المياه الصالحة للشرب لاستخدامها أثناء فترة الفيضانات، تحسباً لتلوث مياه الشرب".

ونصحت "بمراقبة الأطفال بدقة لتفادي وقوعهم في مخاطر غرق محتملة نتيجة عدم إدراكهم لمستويات مياه الفيضانات، ويُستحسن مغادرة المنزل والانتقال إلى المواقع الآمنة التي تحددها الجهات المختصة، مثل الدفاع المدني أو الجهات الأمنية".

وشددت على أهمية "تجنب الفوضى واستمع بعناية إلى التعليمات المقدمة من الدفاع المدني أو أي جهة أمنية متواجدة في منطقة الفيضانات، حيث إن جميعهم يسعون إلى ضمان سلامتك".

وأوصت الوزارة "بوضع علامات قياسية على أسيجة المنزل أو جدرانه باستخدام الطلاء، بحيث تتراوح من ارتفاع (30) سم إلى (60) سم. وعند ارتفاع المياه بسرعة فوق هذه المستويات، ينبغي مغادرة المنزل والانتقال إلى مكان آمن، ويفضل اختيار المناطق النائية والقرى والأرياف، وعند الخروج باستخدام السيارة، يجب تجنب القيادة في اتجاه تدفق المياه، وينبغي أن تكون المغادرة في الاتجاه المعاكس لجريان الماء، وذلك لتفادي ارتفاع مستوى المياه بشكل سريع حول العجلات، مما يؤدي إلى صعوبة الخروج".

وحذرت الداخلية قائلة: "ينبغي عدم الاقتراب من السيول والفيضانات بدافع الفضول، حيث إن ذلك يعرضك للخطر، مما يصعب إنقاذك في تلك الحالة، ويرجى الاتصال على الفور بالرقم (911) المجاني وهو متاح من جميع الشبكات، للإبلاغ عن أي مخاطر تتعلق بالفيضانات التي قد تتعرض لها بشكل غير متوقع".

وتأتي هذه التوصيات في وقت تشهد مدن العراق أمطاراً منذ ليلة أمس بعد جفاف ضرب شتى مناطق العاصمة بغداد وبقية محافظات البلاد.