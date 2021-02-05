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وسط موجة أمطار ومخاوف حدوث فيضانات.. لصوص يسرقون أغطية مجاري في ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-05T20:08:12+0000
وسط موجة أمطار ومخاوف حدوث فيضانات.. لصوص يسرقون أغطية مجاري في ذي قار

شفق نيوز/ أعلن مدير مجاري محافظة ذي قار، حيدر الأسدي، اليوم الجمعة، عن تعرض مجاري المحافظة لهجمة شرسة من قبل ما اسماهم بـ"اللصوص".

وقال الأسدي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك لصوصا مختصين هاجموا اغطية مجاري مناطق خلف السريع بمدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "اللصوص تمكنوا من سرقة 25 غطاء نوع (اهين) خلال أسبوع".

وبين، أنه " تم تحريك شكاوى قضائية ضد الجناة، لكنها تسجل ضد مجهول، لعدم معرفة الفاعل"، مشيرا إلى أن "عدد سرقات الاغطية بلغ 150 غطاء حتى الآن في مدينة الناصرية".

وحذر الراصد الجوي صادق عطية اليوم الجمعة، من حدوث فيضانات داخلية بسبب تواصل هطول الأمطار على عدة مناطق في العراق.

وتوقع عطية؛ "استمرار هطول الأمطار في مدن الفرات الاوسط هذه الليلة مصحوبة بالغزارة والشدة على فترات".

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