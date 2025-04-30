وسط مناشدات للتدخل العاجل.. إغلاق "صالونات نسائية ومراكز تجميل" في البصرة

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة البصرة، يوم الأربعاء، إغلاق عدد من الصالونات النسائية العاملة في المحافظة على خلفية عدم تسجيلها ومخالفتها الشروط القانونية، فيما وجه أصحابها مناشدات للتدخل العاجل بسبب مضايقات.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرق التفتيش التابعة لصحة البصرة وباسناد الجريمة المنظمة قامت بإغلاق عدد من الصالونات النسائية لمخالفتها القوانين بعدم استحصالها موافقات للعمل"، مبينةً أن "عمليات الإغلاق رافقتها اعتقال للعاملات الأجنبيات لممارستهن العمل بدون تخصص".

من جانب اخر، وجه أصحاب الصالونات النسائية ومراكز التجميل مناشدة إلى الجهات الأمنية المختصة في محافظة البصرة، معبرين عن استيائهم لما وصفوه بالإجراءات التعسفية التي تمارس بحقهم من قبل الجريمة المنظمة ترافقها دائرة الصحة.

بدوره، قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، لوكالة شفق نيوز، إن "المناشدة وصلت إلينا واستجبنا لها عبر المباشرة بإجراءات فتح تحقيق مهني واسع للوقوف على حقيقة الأمر و التحقيق فيما إذا كانت هناك إجراءات قسرية وتعسفية تمارس تجاه مراكز التجميل و الصالونات النسائية".