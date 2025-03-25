وسط إقبال ملحوظ.. البصرة تطلق تحديث سجل الناخبين (صور)

شفق نيوز/ أعلن مكتب انتخابات محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، البدء بإجراءات تحديث سجل الناخبين، حيث يستقبل المواطنين طيلة أيام الأسبوع، باستثناء يومي الجمعة والسبت لتحديث بياناتهم ونقل مراكز التسجيل.

وقال مدير إعلام المكتب، عضيد عبد الباقي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "المكتب يستقبل الناخبين من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً وفق الدوام الرسمي، مع تسجيل نسبة إقبال متوسطة في اليوم الأول من انطلاق عملية التحديث".

وأشار عبد الباقي، إلى أن "نسبة غير المحدثين في البصرة تبلغ 32%، ما يستدعي من المواطنين الإسراع في تحديث بياناتهم، ولا سيما مواليد 2007 المشمولين بالانتخابات، من خلال التوجه إلى مراكز التسجيل المنتشرة في عموم المحافظة لإصدار بطاقة الناخب البايومترية".

يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات العراقية أعلنت، يوم أمس الاثنين، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين اليوم الثلاثاء، فيما أكدت أن عملية التحديث ستستمر لمدة شهر واحد.

وقالت جمانة الغلاي، في توضيح صوتي ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس المفوضين قرر انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين يوم غد الثلاثاء والذي يصادف 25 آذار الجاري"، مبينة أن "العملية ستستمر لمدة شهر واحد وتتضمن تسجيل الناخبين لأول مرة والحذف والاستحداث، فضلاً عن تسجيل النازحين والقوات الأمنية".