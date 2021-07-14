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وسط فاجعة الحريق.. ذي قار تسجل إصابات غير مسبوقة بكورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-14T10:06:31+0000
وسط فاجعة الحريق.. ذي قار تسجل إصابات غير مسبوقة بكورونا

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار، يوم الأربعاء، بأن المحافظة سجلت إصابات غير مسبوقة بفيروس كورونا.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "ذي قار سجلت 1058 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى معدل إصابات تسجله المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى الآن".

وأضاف، أن " هذه العدد من المصابين من أصل 2992 تم أخذ عينات منهم".

وتابع المصدر، أن "المحافظة تجاوزت بالتالي 60 الف إصابة بفيروس كورونا كعدد كلي منذ ظهور الجائحة "، مبينا أن "أكثر من 51 الف مصاب تماثلوا للشفاء من الفيروس، فضلا عن وفاة أكثر من 1000 شخص جراء الفيروس".

ويأتي تصاعد وتيرة الإصابات بعد يومين من فاجعة حريق مركز عزل مصابي فيروس كورونا في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية مركز المحافظة والذي خلف 60 ضحية، وفق أرقام وزارة الصحة.

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