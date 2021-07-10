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وسط "عجز" حكومي.. العطش ينال من قلب ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-10T17:30:17+0000
وسط "عجز" حكومي.. العطش ينال من قلب ديالى

شفق نيوز/ اشتدت وتفاقمت ازمة المياه في ديالى بشكل كبير لتطال اطراف مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، ما دفع السكان للاستنجاد بالسيارات الحوضية لتأمين ماء الشرب.

شفق نيوز رصدت، يوم السبت، سيارات حوضية تجهز الاهالي بماء الشرب في مناطق (دور الباوية) في اطراف مدينة بعقوبة  بماء الشرب بعد انعدام مصادر المياه بشكل تام وتوقف محطات التصفية جراء ذلك.

وقال احد وجهاء دور الباوية فاضل الباوي لوكالة شفق نيوز ان "ماء الشرب غير متوفر في مناطقنا منذ اشهر عدة، وان سكان اكثر من 450 منزلا يعتمدون على السيارات الحوضية لتلبية احتياجاتهم من ماء الشرب والاستخدامات الاخرى".

واكد الباوي ان "الجهات المعنية عاجزة عن ايجاد حلول لازمة المياه وخاصة ماء الشرب رغم المناشدات والمطالب الكثيرة بسبب عدم توفر المياه الخام".

وأشار إلى "وجود توجهات لاعتماد الابار لتلبية احتياجات السكان من المياه، ولا يمكن الحصول على مياه الشرب الجوفية الا باعماق تتجاوز 30 الى 40 مترا في باطن الارض".

وتعاني ديالى أزمة جفاف واسعة النطاق بسبب قلة الامطار في موسم الشتاء ونضوب المخزون المائي وانقطاع الانهار من منابعها من دول الجوار.

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