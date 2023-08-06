"وسط صمت حكومي".. توقف "غامض" لتطبيق تلغرام في العراق يُغضب "منصات الفصائل"

شفق نيوز/ أثار توقف تطبيق تلغرام في العراق منذ ظهر امس سخطاً كبيراً لدى المستخدمين الذين انتقدوا صمت السلطات الحكومية.

وولد توقف التطبيق او "حجبه" غضباً لدى "منصات الفصائل الشيعية"، التي بدأت بمهاجمة حكومة محمد شياع السوداني.

وشنت هذه المنصات حملات كبيرة ضد رئيس الوزراء ووزيرة الاتصالات، عقب توقف التطبيق.

ولم تعلق الحكومة العراقية لغاية الآن على توقف التطبيق الذي يستخدمه الكثير من العراقيين، الذين لجأوا الى استخدام برامج كسر الحظر أو الحجب عن التطبيق.