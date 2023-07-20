وسط إصابات.. احتجاز عدد من الصحفيين على خلفية اقتحام السفارة السويدية ببغداد

شفق نيوز/ احتجزت السلطات الأمنية العراقية، يوم الخميس، عدداً من الصحفيين أثناء تغطيتهم اقتحام وحرق السفارة السويدية ببغداد.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن السلطات نقلت الصحفيين وهو عراقيون يعلمون في محطات غربية إلى مركز أمني، من دون معرفة تفاصيل أكثر.

وأضاف المصدر، أنه تم تسجيل نحو عشر إصابات من القوات امنية والصحفيين والمحتجين نتيجة تعرضهم لتبادل الرمي بالحجار خلال الاحتجاجات التي حصلت فجر اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، افاد مصدر أمني، بفرض السلطات الامنية العراقية اجراءات مشددة بمحيط السفارة السويدية ببغداد، بعد اضرام النيران فيها من قبل محتجين من أنصار زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر، وذلك عشية تجمع في السويد أمام السفارة العراقية يعتزم منظمه حرق نسخة من المصحف.