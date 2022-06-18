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وسط إجراءات مشددة.. قوافل الحجاج تصل الحدود العراقية السعودية (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-18T08:41:16+0000
وسط إجراءات مشددة.. قوافل الحجاج تصل الحدود العراقية السعودية (صور)

شفق نيوز/ وصل رئيس هيئة الحج والعمرة، ونائب قائد العمليات المشتركة، ومحافظ كربلاء، وعدد من القادة الأمنيين، يوم السبت، إلى منفذ عرعر الحدودي، للإشراف على عملية تفويج الحجاج إلى السعودية.

وكانت قوافل نقل الحجاج البرية، قد وصلت صباح اليوم، إلى منفذ عرعر الحدودي، قادمة من محافظات (بغداد، كربلاء، وذي قار)، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وذكر مصدر مسؤول في ديوان محافظة الأنبار، لوكالة شفق نيوز، أن "مجموع الحجاج الواصلين إلى منفذ عرعر بلغ ١٩٢٤ حاجاً من المحافظات المذكورة أعلاه".

من جهته، قال النائب الإداري لمحافظ الأنبار، جاسم الحلبوسي، إن "التنظيم والتفويج يسير بشكل سلس، والخدمات على المستوى الصحي والأمني متوفرة"، مؤكدا ان "الدوائر المعنية كلها على أهبة الاستعداد لاستقبال الحجاج".

وأكد الحلبوسي، لوكالة شفق نيوز، أن "عملية تفويج الحجاج ستستمر ٦ أيام، وبمعدل ٢٠٠٠ حاج يومياً"، مشيراً إلى أن "قوات الشرطة والجيش عملت على تأمين المنطقة بشكل كامل، فضلاً عن تأمين سلامة الحجاج الواصلين إلى المنفذ، وكل الأمور تجري وفق ما خطط له".

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