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    • وسط تهديد بالتصعيد.. أزمة الكهرباء تفجر احتجاجات غاضبة في ذي قار (فيديو)

    وسط تهديد بالتصعيد.. أزمة الكهرباء تفجر احتجاجات غاضبة في ذي قار (فيديو) متظاهران في ذي قار يطالبان بتأمين الطاقة الكهربائية بعدسة شفق ينوز
    2026-07-16T12:01:07+00:00

    شفق نيوز - ذي قار

    أفاد مراسل وكالة شفق نيوز في محافظة ذي قار، اليوم الخميس، بخروج عشرات المواطنين في تظاهرات غاضبة بمركز المحافظة وأطرافها، احتجاجاً على التراجع الحاد في تجهيز الطاقة الكهربائية.

    وقال مراسلنا، إن الاحتجاجات اندلعت في حي "الفداء" وسط مدينة الناصرية، وقضاء "الفهود" شرقي المحافظة، مشيراً إلى أن المحتجين قاموا بقطع الطرق الحيوية باستخدام الإطارات المحترقة تعبيراً عن غضبهم من سوء الخدمات.

    وأضاف، أن المتظاهرين هددوا بتصعيد وتيرة الاحتجاجات واقتحام محطات التوليد والتوزيع الرئيسية في حال عدم استجابة الجهات المعنية لمطالبهم بزيادة حصة المحافظة وتأمين التجهيز، لافتاً إلى أن بعض الأحياء السكنية تعاني من انقطاع تام للتيار الكهربائي منذ يومين متتاليين.

    وسط تهديد بالتصعيد.. أزمة الكهرباء تفجر احتجاجات غاضبة في ذي قار (فيديو)

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