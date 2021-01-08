وسط تطمينات بعدم الترحيل.. المباشرة بإنشاء سد مكحول نهاية الشهر الجاري

شفق نيوز/ اعلن مصدر حكومي في صلاح الدين، يوم الجمعة، ان وزارة الموارد المائية ستباشر نهاية الشهر الجاري بأعمال إنشاء سد مكحول، مؤكدا عدم ترحيل اي وحدة ادارية الا عند الضرورة.

وقال مدير ناحية الزوية التابعة لقضاء بيجي شمالي صلاح الدين، محمد الجبوري لوكالة شفق نيوز، ان فرق فنية من الهيأة العامة للسدود والتشكيلات التابعة لوزارة الموارد المائية، انتهت من اعمال المسح والكشف الميداني الدورية لتهيئة اعمال البدء بإنشاء سد مكحول اواخر الشهر الجاري.

واكد ان الوحدات الادارية في شمالي صلاح الدين، ناحية الزوية في بيجي، وناحية آشور في الشرقاط، وكذلك ناحيتيّ والعباسي والزاب في قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك، تلقوا تطمينات من وزارة الموارد المائية بعدم ترحيل اي منطقة او وحدة ادارية وان عمليات الترحيل ستحدد بعد اكمال السد ووفقا للموقف المائي.

واوضح الجبوري ان سد مكحول يمتد لمساحة 6كم جنوب غربي كركوك و600م داخل اراضي صلاح الدين شمالا.

وافرز ملف سد مكحول المقرر إنشائه بين كركوك وصلاح الدين تداعيات اجتماعية ومعيشية واسعة والذي يتطلب نزوح نحو 3 وحدات ادارية في كركوك وصلاح الدين وسط مخاوف من فقدان مصادر المعيشة في تلك الوحدات التي تعتاش على الزراعة وتربية الحيوانات كمصادر اساسية ووحيدة للعيش.

ويمتد موقع السد وحدود انشائه من ناحية الزوية شمالي قضاء بيجي وصولا الى ناحية ايسر الشرقاط واجزاء واسعة من نواحي العباسي والزاب الاسفل التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربي كركوك.

ويبلغ طول السد 3227 الى 3600 مترا وبطاقة تخزينية تتجاوز 3 مليار متر مكعب ويُعد سداً سيادياً في العراق ينقذ نحو ثلثي الأراضي من الجفاف في المناطق الممتدة بين اقضية بيجي والشرقاط والحويجة في كركوك.