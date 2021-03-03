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وسط تصعيد.. محافظتان تتظاهران تضامناً مع الناصرية (فيديو)

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-03T12:47:26+0000
وسط تصعيد.. محافظتان تتظاهران تضامناً مع الناصرية (فيديو)

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من المحتجين، يوم الاربعاء، في العاصمة بغداد، ومحافظة بابل تضمانا مع الاحتجاجات الشعبية في محافظة ذي قار.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات تظاهروا في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وطالبوا بمحاكمة قتلة المتظاهرين وكشف مصير المغيبين منهم".

بدوره اوضح مصدر أمني أن "القوات الأمنية تعمل حالياً على تفريق التظاهرة في ساحة التحرير بعد محاولة بعض المتظاهرين التقرب من جسر الجمهورية والعبور نحو المنطقة الخضراء".

من جانبه قال مصدر أمني، إن "العشرات تظاهروا في محافظة بابل، وقاموا بإغلاق غلق جسر بتة وسط المحافظة، بالإطارات المشتعلة، تضمانا مع الاحتجاجات الشعبية في محافظة ذي قار".

واوضح أن "المتظاهرين طالبوا بمحاكمة قتلة المتظاهرين وكشف مصير المغيبين منهم".

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