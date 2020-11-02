وسط تشديد أمني.. محتجو البصرة يعودون للشارع وناشطون يتحدثون عن تشييع متظاهر

شفق نيوز/ تجددت التظاهرات الاحتجاجية في محافظة البصرة، يوم الاثنين، للمطالبة بالخدمات والوظائف والكشف عن قتلة المتظاهرين.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن محتجين عاودوا التظاهر وسط مدينة البصرة للمطالبة بالخدمات والوظائف وقتلة متظاهري تشرين.

وأضاف المصدر، أن التظاهرة شهدت انتشارا واسعا للقوات الأمنية.

وفي اثناء ذلك، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "التظاهرة شهدت تشييع المتظاهر احمد هاشم الذي قضى متأثراً بجراحه جراء أحداث قمع يوم أمس".

وانطلقت تظاهرات احتجاجية يوم أمس في البصرة وبغداد وذي قار وواسط، بعد يوم واحد من انهاء التظاهرات في ساحة التحرير وفض اعتصام المحتجين، فيما جابت القوات الأمنية المحتجين العائدين بقوة مما أدى إلى إصابة العديد بجروح.



