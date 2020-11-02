سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

وسط تشديد أمني.. محتجو البصرة يعودون للشارع وناشطون يتحدثون عن تشييع متظاهر

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-02T14:07:28+0000
وسط تشديد أمني.. محتجو البصرة يعودون للشارع وناشطون يتحدثون عن تشييع متظاهر

شفق نيوز/ تجددت التظاهرات الاحتجاجية في محافظة البصرة، يوم الاثنين، للمطالبة بالخدمات والوظائف والكشف عن قتلة المتظاهرين.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن محتجين عاودوا التظاهر وسط مدينة البصرة للمطالبة بالخدمات والوظائف وقتلة متظاهري تشرين.

وأضاف المصدر، أن التظاهرة شهدت انتشارا واسعا للقوات الأمنية.

وفي اثناء ذلك، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "التظاهرة شهدت تشييع المتظاهر احمد هاشم الذي قضى متأثراً بجراحه جراء أحداث قمع يوم أمس".

وانطلقت تظاهرات احتجاجية يوم أمس في البصرة وبغداد وذي قار وواسط، بعد يوم واحد من انهاء التظاهرات في ساحة التحرير وفض اعتصام المحتجين، فيما جابت القوات الأمنية المحتجين العائدين بقوة مما أدى إلى إصابة العديد بجروح.


related

احتجاجات في البصرة تطالب بمحاسبة قتلة المتظاهرين

Date: 2020-08-07 17:40:35
احتجاجات في البصرة تطالب بمحاسبة قتلة المتظاهرين

محتجون غاضبون يغلقون شركة تركية جنوبي العراق

Date: 2020-09-11 17:03:43
محتجون غاضبون يغلقون شركة تركية جنوبي العراق

تحشدات لاحتجاج في البصرة ومحاولة لاقتحام مبنى حكومي في الديوانية

Date: 2019-10-02 16:45:42
تحشدات لاحتجاج في البصرة ومحاولة لاقتحام مبنى حكومي في الديوانية

تظاهرات "ليلية" وإغلاق طرق جنوبي العراق احتجاجاً على قطع الكهرباء

Date: 2020-08-01 04:38:52
تظاهرات "ليلية" وإغلاق طرق جنوبي العراق احتجاجاً على قطع الكهرباء

كورونا تصيب مجموعة صيادلة بمستشفى حكومي في البصرة

Date: 2020-06-08 22:36:23
كورونا تصيب مجموعة صيادلة بمستشفى حكومي في البصرة

وفاة مسؤول في حكومة البصرة بفيروس كورونا

Date: 2020-08-19 06:30:24
وفاة مسؤول في حكومة البصرة بفيروس كورونا

تسجيل خمس حالات وفاة ومئات الاصابات الجديدة بكورونا في العراق

Date: 2020-06-30 13:58:56
تسجيل خمس حالات وفاة ومئات الاصابات الجديدة بكورونا في العراق

محافظ البصرة يزف بشرى للأهالي: المحطات العائمة وصلت

Date: 2020-05-28 22:23:42
محافظ البصرة يزف بشرى للأهالي: المحطات العائمة وصلت