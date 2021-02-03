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وسط تحذير من راصد جوي.. ماذا سيحدث في العراق خلال 72 ساعة مقبلة؟

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-03T19:38:59+0000
وسط تحذير من راصد جوي.. ماذا سيحدث في العراق خلال 72 ساعة مقبلة؟

شفق نيوز/ أعلن الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي، يوم الأربعاء، أن البلاد تترقب حالة مطرية خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن البلاد تترقب موجة أمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث يتوقع اندماج منخفضين قادمين من البحر الأحمر والآخر من شرق البحر المتوسط ما سيؤدي لسقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة الشدة في جنوب ووسط البلاد.

وأضاف أن الحالة المطرية تبدأ تدريجياً اعتباراً من ظهر يوم غد الخميس وتستمر بشكل متفاوت حتى ظهر الأحد المقبل، محذرا من غرق الطرق والمناطق المنخفضة بسبب شدة المطر ببعض الأماكن.

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