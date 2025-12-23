وسط بغداد.. مهنة تعيد الحياة لأجهزة معطوبة (صور + فيديوهات)

شفق نيوز- بغداد

رغم التطور السريع في التكنولوجيا الداخلة للسوق العراقي، ومنافسة التجار على استيراد أنواع الأجهزة الحديثة والمتطورة، إلا أن ذلك لم يمنع جلال فرج، صاحب مهنة إعادة لف وتصليح الملفات المعطوبة لـ"الماطورات" للكثير من الأجهزة مثل المراوح ومضخات المياه الكهربائية ومبردات الهواء، من الاستمرار بعمله "القديم" لحوالي 50 عاماً وسط العاصمة بغداد.

يقول فرج، لوكالة شفق نيوز، من داخل ورشته في منطقة البتاويين وسط بغداد، إن "إقبال المواطنين على إعادة تصليح المحركات الكهربائية المعطوبة لأجهزتها القديمة ما يزال مستمراً رغم التطور، لأن الناس تعرف أن الأجهزة الحديثة ليست بنفس الجودة".

ويضيف فرج، أن "الناس يأتون إلى ورشته من مناطق متفرقة في بغداد، وهذا بسبب معرفتهم بجودة العمل"، مؤكداً: "أعمل في هذه المهنة منذ عام 1976 اي ما يقارب خمسين عاماً".

وعن العراقيل في مهنته، يوضح فرج، أن "بعض التجار يقومون باستيراد أجهزة ذات أشكال براقة لكن بمحركات (ماطورات) سيئة ولا يمكن إصلاحها مرة أخرى"، مبيناً أن "فصل الصيف يكون فيه العمل أكثر داخل الورشة بسبب الاستخدام الكثير للناس لأجهزة مثل مضخات سحب الماء ومبردات الهواء، لكن في الشتاء يقل العمل بسبب عدم استخدام تلك الأجهزة".

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، مجموعة من الصور والفيديوهات، داخل ورشة جلال فرج، وهو يعمل على إعادة ملفات معطوبة في ورشته التي تتسم بالبساطة والقدم.