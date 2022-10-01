وسط الدخانيات.. متظاهرون يحيون "تشرين" أملاً باسترجاع "وطن" (صور)

شفق نيوز / شهدت العاصمة بغداد، وعدد من محافظات الوسط والجنوب، صباح السبت، انطلاق تظاهرات حاشدة في الذكرى الثالثة لاحتجاجات "تشرين" العام 2019.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، حشود المتظاهرين بالقرب من حواجز الصد على جسر الجمهورية، من جهة ساحة التحرير وسط العاصمة.

ورصدت عدسة وكالتنا، إطلاق قوات الأمن العراقية قنابل الدخانيات والغاز المسيل للدموع، في محاولة لإبعاد المتظاهرين من الجسر.

ورفع المحتجون عدداً من المطالب هي ذاتها التي رُفعت في العام 2019، محذرين من استمرار شيطنة القوى المدنية والوطنية، من قبل أحزاب السلطة.

وأكد متظاهرون، لوكالة شفق نيوز، أنهم "أمام مواجهة مصيرية لرسم مستقبل العراق"، لذلك فإنهم يؤمنون بالتضحية في سبيل الوصول إلى تحقيق مطالبهم، لافتين إلى أن "الاحتجاجات ستستمر في العراق، ما دامت مسبباتها موجودة".

ويتوقع من هذه التظاهرات، أن تكون الأوسع بين سلسلة الاحتجاجات السابقة، وفقاً لتنسيقيات التظاهرات الشعبية.

وانطلقت التظاهرات بشكل رئيسي في أربعة ميادين ضمن ثلاث محافظات، وهي ساحات النسور والتحرير في بغداد، والصدرين في النجف، والحبوبي في الناصرية مركز محافظة ذي قار.

واندلعت التظاهرات العراقية في 1 تشرين الأول 2019، عقب دعوات انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تردي الخدمات وتفاقم نسبة البطالة، قبل أن تنفجر بشكل واسع في بغداد ومدن جنوبية.

وشهدت التظاهرات عمليات عنف غير مسبوقة، ولا سيما بعد دخول جماعات مسلحة، وُصفت بـ"الطرف الثالث"، على خط قتل وقمع واختطاف المحتجين والناشطين.

كما وأدت أعمال العنف إلى مقتل نحو 800 متظاهر، وإصابة أكثر من 27 ألفاً، في وقت لم تُحاسَب فيه أي جهة متورطة في هذه الأعمال، على مدار ثلاث سنوات.