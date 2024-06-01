وسط البصرة.. حملة كبيرة لإزالة التجاوزات تشهد صداماً بـ"الطابوق" مع الأجهزة الحكومية

شفق نيوز/ أعلن مدير بلدية البصرة، فراس الحسيني، يوم السبت، عن البدء بحملة كبيرة لإزالة التجاوزات وسط مدينة البصرة مركز المحافظة.

وقال الحسيني لوكالة شفق نيوز، إن "الحملة انطلقت صباح اليوم في منطقة كازينو لبنان وسط المحافظة لتبليغ أصحاب 450 داراً متجاوزة، بضرورة رفع تجاوزاتهم عن هذه المنطقة، التي كانت تعتبر منطقة خضراء ومتنفس لأهالي البصرة".

وبين، ان "الحلمة اكتشفت وجود 14 داراً متجاوزة خالية من السكان، حيث تم هدمها بواسطة (الشفل)"، لافتا إلى أن "القوات الامنية سبقت حملة تبليغ المتجاوزين بحملة تفتيش في المنطقة، حيث عثرت على اسلحة غير مرخصة كما اعتقلت مطلوبين للقضاء".

وتابع مدير بلدية البصرة في حديثه، أن "حملة التبليغ شهدت صداماً مع مواطنين متجاوزين بواسطة الحجارة (الطابوق)، حيث قامت القوات الامنية بمعالجة الموقف وعودة الوضع إلى طبيعته واستمرار عمليات التبليغ للمتجاوزين".

وأضاف الحسيني، أن "الحملة تأتي في إطار وضع حد للتجاوزات على المال العام، وكذلك تهيئة الاوضاع لإجراء التعداد السكاني، حيث أن بعض دور التجاوز يشغلها مواطنون من خارج البصرة، وتم تبليغهم بضرورة ترك المكان خلال 14 يوماً، سواء بالعودة إلى محافظاتهم، أو إيجاد دار إيجار في مناطق البصرة كافة ضمن الإطار القانوني".