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وسط ازمة وقود.. "اتهامات بالفساد" تطيح بمسؤول حكومي في ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-22T12:10:05+0000
وسط ازمة وقود.. "اتهامات بالفساد" تطيح بمسؤول حكومي في ذي قار

شفق نيوز/ قررت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء،  تعيين مدير جديد للمنتجات النفطية في محافظة ذي قار جنوبي العراق، على خلفية اتهامات بـ"الفساد المالي والإداري".

وقال مصدر مسؤول، لوكالة شفق نيوز، إن وزارة النفط أصدرت امراً وزاريَّاً يقضي بتعيين "قاسم صابر يسر" مديراً للمنتجات النفطية في ذي قار، خلفاً للمدير السابق "علي حسين علي".

وأوضح المصدر، أن التغيير جاء على خلفية اتهامات ثبتت على المدير السابق تتعلق بفساد مالي وإداري، تمت خلالها احتجازه في احد المطارات المحلية لمدة 4 اشهر.

هذا وتشهد محافظة ذي قار ازمة وقود في محطات البنزين وذلك لليوم السادس على التوالي.

 

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