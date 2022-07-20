وسط ارتفاع بدرجات الحرارة.. انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن مدينة الناصرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بانقطاع التيار الكهربائي عن مدينة الناصرية مركز المحافظة بشكل كلي.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "حادثاً فنياً على جميع خطوط (١٣٢ ك ف) ماعدا خطوط (AT 10) في العمل تسبب بانطفاء محطات الناصرية (المركبة والحرارية) ومحطة جنوب الناصرية وخطوط الرميلة وخطوط الخضر".

وبين المصدر، ان "هذا الانقطاع تسبب بإطفاء التيار الكهربائي عن الناصرية وضواحيها بشكل شبه كلي، فيما تواصل فرق الصيانة معرفة السبب لغرض إصلاحه".

ويأتي الانقطاع في وقت تسجل درجات الحرارة مستويات قياسية