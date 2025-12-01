وسط اتهامات بالرشى.. البصرة تطلق حملة لإزالة محال وقاعات متجاوزة (صور)

شفق نيوز- البصرة

أطلقت لجنة التجاوزات في ديوان محافظة البصرة، يوم الاثنين، حملة ميدانية لإزالة مجموعة من المحال التجارية وقاعات المناسبات التي شيدت بصورة غير قانونية وتحت سطوة متنفذين في قلب المدينة.

وقال النائب الإداري لمحافظ البصرة ماهر العامري، لوكالة شفق نيوز، إن "الفرق المختصة رفعت أكثر من 30 محلاً تجارياً إلى جانب عدد من قاعات الأعراس وقاعات بناء الأجسام التي شُيّدت بطريقة مخالفة للقانون داخل منطقة دور الضباط".

وأضاف أن "الحملة ستتواصل إلى حين إنهاء جميع أشكال التجاوزات واستعادة المشهد الحضري في البصرة، بما ينسجم مع خطط الإعمار والتنمية ويحافظ على النظام العمراني للمدينة".

في السياق، اتهم احد المستثمرين، اللجان الحكومية بطلب رشاوي مالية لإيقاف عمليات الهدم، وفقاً لما نقله مراسل وكالة شفق نيوز، الموجود في المنطقة.

وشهدت محافظة البصرة، مطلع العام الجاري، عمليات غلق تنفذها دوائر الصحة والسياحة لعدد من المحال التجارية وشركات سياحية ومراكز طبية ومطاعم مخالفة للقوانين والشروط الصحية، فيما شرعت البلدية بعمليات هدم لمئات الدور والمنازل العشوائية في مركز المحافظة.