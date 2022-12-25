وزير عراقي يلغي العطلة الأسبوعية لموظفي وزارته

شفق نيوز/ قرر وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، يوم الأحد، الغاء عطلة الجمعة والسبت لموظفي وزارته.

وقال الوزير في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "وجهنا الفريق الاستشاري والكادر المتقدم في الوزارة باستحداث دوام مسائي لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي في بغداد والمحافظات وعدم تعطيل الدوام الرسمي ليومي الجمعة والسبت".

وأضاف، "نحن جادون في خطواتنا بإتخاذ القرارات المهمة لتنفيذ البرنامج الحكومي بزمن قياسي".

وأعلنت وزارة المالية، اول امس الجمعة، استئناف دوام دائرة الموازنة ليومي الجمعة والسبت، لاستكمال إجراءات تدقيق وتثبيت شريحة المحاضرين.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنه "بحضور وزير المالية طيف سامي محمد، استأنفت كوادر دائرة الموازنة في الوزارة العمل ليومي الجمعة والسبت، لاستكمال الإجراءات الخاصة بعمليات تدقيق وتثبيت شريحة المحاضرين في وزارة التربية لجميع المحافظات المشمولة والوزارات الأخرى الواردة معاملاتهم لغاية تاريخ اليوم".