وزير عراقي يقاضي مطعما "استغل وجوده فيه لأغراض دعائية"

شفق نيوز/ قرر وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، يوم الخميس، إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، ضد احد المطاعم في العاصمة بغداد، بعد اجتزاء كلام له خلال حضوره مأدبة افطار لدار المسنين.

وذكر المستشار الاعلامي في الوزارة كاظم العطواني : فوجئنا بمقطع فيديو ممنتج من قبل إدارة احد المطاعم التي اقيم فيها مأدبة افطار لعدد من المسنين النزلاء في دار الرشاد بحضور الوزير .

واضاف أنه، اثناء المأدبة طلبت ادارة المطعم من الوزير رأيه في المطعم، وبعفوية تامة اثنى على عملهم واشاد فيه كنوع من التشجيع لمشاريع القطاع الخاص.

كما أشار المستشار الإعلامي الى ان "ادارة المطعم استغلت هذا الحديث لتقطع منه جزءاً وتضعه في فلم اعلاني ممنتج ، وهو خلاف السياقات الأدبية".

وتابع بالقول، "وعليه تمت إقامة دعوى قضائية ضد إدارة المطعم لاستغلالها حديث خاص واجتزاء مقطع منه لأغراض دعائية غير لائقة بشخص الوزير".