وزير عراقي يعلن توقف هجرة المجتمعات من الاهوار وتحقيق فائض بإنتاج القمح

شفق نيوز/ أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله، يوم الأحد، توقف هجرة المجتمعات من الأهوار جنوبي العراق بعد ان شهدت السنوات الماضية موجة نزوح جراء تراجع مناسيب المياه لتلك المسطحات المائية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الزراعة عباس جبر المالكي ومحافظ النجف يوسف گناوي.

وقال وزير الموارد خلال المؤتمر، "نحن أمامنا تحد كبير، وهو ليس بالسهل لأن هناك نقصا في وارداتنا المائية السطحية يقابلها زيادة على الطلب نتيجة الانفجار السكاني الكبير، ولكي نخلق التوازن بين الامرين نحتاج الى ادارة عالية، ولا يمكن تحقيقها إلا بوجود جهود كبيرة من الجهات كافة".

وأضاف أنه "في اهوار جنوب العراق كانت هناك هجرة في السنوات السابقة، وخلال السنتين نلاحظ أن هناك نوعا من الاستقرار، وثبات لدى هذه المجتمعات، و يمكن أن تطور من نفسها بزيادة الإنتاج وهذا فعلا ما لمسناه".

وتطرق الوزير الى الإنتاج من محصول القمح خلال هذا الموسم، وقال: كان جيدا جدا، وهناك فائض في الإنتاج رغم أنه كان في السابق ضعفا في إنتاج هذا المحصول الرئيسي الذي ينتج الخبز.

وتابع عبدالله القول: نحن نرغب بزيادة كل شي لكن المورد المائي لدينا محدود لأن 70 بالمئة من الواردات تأتي من خارج الحدود، مؤكدا أن الأمطار خلال هذا الموسم كانت قليلة جدا، ونأمل خلال الفترة المقبلة أن يحدث تغيير ايجابي لتأمين الاحتياجات في فصل الصيف.

وتصنف الأمم المتحدة العراق من بين الدول الخمس الأكثر تأثراً بالتغير المناخي، في حين يندد العراق بالسدود التي تبنيها تركيا وإيران المجاورتين والتي تسببت بنقص ملحوظ بمنسوب الأنهار الوافدة إلى أراضيه.